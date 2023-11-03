Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kenapa Menara Saidah Berhantu? Konon Dibangun di Atas Tanah Kuburan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:12 WIB
Kenapa Menara Saidah Berhantu? Konon Dibangun di Atas Tanah Kuburan
Menara Saidah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik kenapa Menara Saidah berhantu yang saat ini viral pada media sosial. Hal ini terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial, gedung bertingkat yang sudah lama terbengkalai itu tampak menyala merah seperti ada cahaya dari dalam.

Padahal gedung ini sudah tidak memiliki penghuni sejak tahun 2007. Sehingga banyak yang mengira dengan adanya lampu menyala pada Menara Saidah menandakan bangunan tersebut berhantu.

Lantas kenapa Menara Saidah berhantu? Menurut warga yang sudah lama tinggal di sekitar gedung, lahan tempat berdirinya Menara Saidah dulunya adalah tanah kosong dan kuburan.

Bukanya hanya lahannya saja yang membuat kesan angker makin menjadi-jadi, dalam proses pembangunannya, Menara Saidah juga memakan korban, yaitu dua pekerja yang tewas tertimpa bahan cor yang ambruk.

Selain itu gedung pencakar langit yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan sudah tidak memiliki penghuninya. Dikarenakan sudah tidak ada penghuninya, gedung ini memiliki beberapa cerita mistis lainnya.

Halaman:
1 2
