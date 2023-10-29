Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Transmart Lebak Bulus Milik CT Tutup Permanen 1 November 2023

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:29 WIB
Transmart Lebak Bulus Milik CT Tutup Permanen 1 November 2023
Transmart Lebak Bulus Tutup 1 November. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Pada 1 November 2023, Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan milik Chairul Tanjung resmi menutup gerainya secara permanen usai berdiri selama 22 tahun.

Gerai yang telah beroperasi selama 22 tahun itu resmi ditutup bukanlah tanpa alasan. Kira-kira apa alasan Transmart Lebak Bulus milik Chairul Tanjung resmi tutup permanen? Berikut Okezone beri jawabannya, Minggu (29/10/2023).

"Dengan berat hati kami sampaikan bahwa per tanggal 1 November 2023, Transmart Lebak Bulus akan berhenti melayani pelanggan dan ditutup secara permanen,” kata Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid, pada 13 Oktober 2023.

Dalam keterangannya, Satria menerangkan bahwa keputusan dari tutupnya gerai Transmart Lebak Bulus itu usai berakhirnya masa kontrak antara PT Trans Retail Indonesia dengan pihak pemilik lahan gedung yakni PT Metropolitan Kentjana TBK.

Lebih lanjut, kala itu tepatnya 1 Desember 2001, Transmart menyewa lahan tersebut dan masih bernama Carrefour. Kemudian, berkembang hingga saat ini di bawah naungan group CT Corpora dengan nama Transmart.

Satria menambahkan, PT Metropolitan Kentjana TBK memiliki keputusan untuk melakukan pembaharuan dan bertransformasi soal pusat perbelanjaan dengan nuansa yang lebih kekinian sehingga seluruh tenan termasuk Transmart akan ditutup.

