Daftar 7 Pinjol Bunga Ringan

JAKARTA - 7 pinjol bunga ringan menarik untu diketahui. Di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah sepakat menetapkan bunga pinjaman pinjol maksimum 0,4% per hari.

Dengan demikian, perusahaan pinjol bisa mengenakan bunga tersebut secara flat. Dalam artian besaran bunga maksimum untuk pinjaman 30 hari adalah sebesar 12 persen, 60 hari sebesar 24%, dan 90 hari adalah sebesar 36%.

Mengacu pada peraturan tersebut, berikut 7 pinjol bunga ringan dilansir dari berbagai sumber, Minggu (29/10/2023).

1. AdaKami

Aplikasi pinjol yang satu ini menawarkan bunga yang cukup rendah yakni 0,1% per hari dengan tenor pinjaman yang fleksibel, yakni mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan.

2. JULO Kredit Digital

Selanjutnya ada aplikasi JULO Kredit Digital yang juga menetapkan bunga rendah serta transparan sebesar 0,1%. Limit pinjaman online di aplikasi ini mencapai 15 juta dengan tenor fleksibel 9 bulan.

3. Kredit Pintar

Dengan tenor maksimal 365 hari atau satu tahun, Anda bisa mengajukan pinjaman ke pinjol Kredit Pintar. Bunga pinjolnya pun cukup rendah yakni 0,04% (tergantung skor kredit).

4. UangMe

Kemudian ada aplikasi UangMe yang menawarkan pinjaman dengan bunga kompetitif mulai dari 0,2% per hari. Tenor pinjaman di UangMe bisa disesuaikan dengan kebutuhan, yakni mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

5. IndoDana

IndoDana menjadi aplikasi pinjaman online dengan bunga murah selanjutnya. Debitur bisa mengajukan pinjaman dengan bunga sebesar 0,1 per hari dan tenor fleksibel mulai dari 1 bulan hingga 1 tahun.