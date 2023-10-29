Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar 7 Pinjol Bunga Ringan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:17 WIB
Daftar 7 Pinjol Bunga Ringan
7 Pinjol Bunga Ringan. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - 7 pinjol bunga ringan menarik untu diketahui. Di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah sepakat menetapkan bunga pinjaman pinjol maksimum 0,4% per hari.

Dengan demikian, perusahaan pinjol bisa mengenakan bunga tersebut secara flat. Dalam artian besaran bunga maksimum untuk pinjaman 30 hari adalah sebesar 12 persen, 60 hari sebesar 24%, dan 90 hari adalah sebesar 36%.

Mengacu pada peraturan tersebut, berikut 7 pinjol bunga ringan dilansir dari berbagai sumber, Minggu (29/10/2023).

1. AdaKami

Aplikasi pinjol yang satu ini menawarkan bunga yang cukup rendah yakni 0,1% per hari dengan tenor pinjaman yang fleksibel, yakni mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan.

2. JULO Kredit Digital

Selanjutnya ada aplikasi JULO Kredit Digital yang juga menetapkan bunga rendah serta transparan sebesar 0,1%. Limit pinjaman online di aplikasi ini mencapai 15 juta dengan tenor fleksibel 9 bulan.

3. Kredit Pintar

Dengan tenor maksimal 365 hari atau satu tahun, Anda bisa mengajukan pinjaman ke pinjol Kredit Pintar. Bunga pinjolnya pun cukup rendah yakni 0,04% (tergantung skor kredit).

4. UangMe

Kemudian ada aplikasi UangMe yang menawarkan pinjaman dengan bunga kompetitif mulai dari 0,2% per hari. Tenor pinjaman di UangMe bisa disesuaikan dengan kebutuhan, yakni mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.

5. IndoDana

IndoDana menjadi aplikasi pinjaman online dengan bunga murah selanjutnya. Debitur bisa mengajukan pinjaman dengan bunga sebesar 0,1 per hari dan tenor fleksibel mulai dari 1 bulan hingga 1 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement