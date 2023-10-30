Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Gencar Bina UMKM Indonesia Jelang HUT ke-128

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:55 WIB
BRI Gencar Bina UMKM Indonesia Jelang HUT ke-128
Dirut BRI Sunarso saat kick off HUT ke-128. (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Kick Off HUT ke-128 pada Jumat, 27 Oktober 2023. Kegiatan itu mengawali rangkaian perayaan hari jadi yang jatuh pada setiap tanggal 16 Desember. Adapun kegiatan ini bertempat di Kantor Pusat BRI, Jakarta. Penyelenggaraan Kick Off HUT ke-128 BRI kali ini mengusung tema Kuat dan Hebat.

Pada kegiatan kick-off HUT ke-128 tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan bahwa tema yang diusung pada ulang tahun BRI kali ini tak terlepas dari perjalanan panjang BRI yang terus fokus pada pertumbuhan berkelanjutan. Di mana ini untuk membuat BRI semakin kuat dan hebat dalam memberi makna Indonesia.

 BACA JUGA:

Sunarso menambahkan bahwa kuat dan hebat juga berarti bahwa seluruh Insan BRILian (pekerja BRI) senantiasa memberi terbaik dengan mental tangguh untuk memberi kontribusi terbaik untuk Indonesia.

"Didukung dengan inovasi, teknologi, dan budaya berbasis kinerja, diharapkan Insan BRILian selalu siap membawa semangat perubahan untuk BRI," katanya dikutip dari keterangan resmi, Senin (30/10/2023).

 BACA JUGA:

Pada kegiatan kick-off HUT ke-128 ini juga diluncurkan logo HUT ke-128 BRI, di mana makna Kuat dan Hebat tergambar pada logo.

Halaman:
1 2
