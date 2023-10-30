Logo HUT ke-128, BRI Perkuat Kontribusi ke UMKM Indonesia

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah sukses menggelar Kick Off HUT ke-128 pada Jumat, 27 Oktober 2023 menjelang perayaan hari jadi pada 16 Desember mendatang.

Adapun kegiatan ini bertempat di Kantor Pusat BRI, Jakarta. Penyelenggaraan Kick Off HUT ke-128 BRI kali ini mengusung tema Kuat dan Hebat.

Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan bahwa tema yang diusung pada ulang tahun BRI kali ini tak terlepas dari perjalanan panjang BRI yang terus fokus pada pertumbuhan berkelanjutan. Di mana ini untuk membuat BRI semakin kuat dan hebat dalam memberi makna Indonesia.

Sunarso menambahkan bahwa kuat dan hebat juga berarti bahwa seluruh Insan BRILian (pekerja BRI) senantiasa memberi terbaik dengan mental tangguh untuk memberi kontribusi terbaik untuk Indonesia.

"Didukung dengan inovasi, teknologi, dan budaya berbasis kinerja, diharapkan Insan BRILian selalu siap membawa semangat perubahan untuk BRI," katanya dikutip dari keterangan resmi, Senin (30/10/2023).

Pada kegiatan kick-off HUT ke-128 ini juga diluncurkan logo HUT ke-128 BRI, di mana makna Kuat dan Hebat tergambar pada logo.

Bentuk logo yang dinamis dan modern serta melambangkan perjalanan BRI untuk terus tumbuh lebih kuat dan menjadi lebih hebat.