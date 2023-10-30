Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kisah Mistis Driver Ojol Dapat Orderan Fiktif dari Menara Saidah

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |08:01 WIB
Kisah Mistis Driver Ojol Dapat Orderan Fiktif dari Menara Saidah
Kisah Mistis Menara Saidah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ini kisah mistis seorang driver Ojek Online (Ojol) yang mendapatkan orderan fiktif dari Menara Saidah, menarik diulas.

Seorang driver ojol mengalami kisah mistis, dirinya mengaku mendapatkan orderan fiktif berasal dari Menara Saidah.

Sebelumnya, diketahui bangunan Menara Saidah itu telah kosong sejak 16 tahun lalu lamanya. Tak heran, jika Menara Saidah itu terkesan menyeramkan.

Lantas, bagaimana kisah driver Ojol yang mendapatkan orderan fiktif dari Menara Saidah? Berikut ini Okezone telah merangkum ulasannya.

Dalam hal ini salah satu driver ojol di Depok ini ternyata mengantar penumpang tak kasat mata alias hantu. Hal itu disadari saat si driver sudah sampai di lokasi tujuan.

"Naik Grab tengah malem tiba-tiba driver bilang "Maaf mba, mba ini beneran kan? Coba tepok jok motor saya" *udah tepok jok*," tulis penumpang tersebut.

