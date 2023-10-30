Mau Iphone 15 Gratis? Ikuti Cara Ini Dijamin Langsung Dapat

JAKARTA – Ikuti cara ini untuk mendapatkan Iphone 15 gratis. Apple resmi meluncurkan seri ponsel terbarunya, iPhone 15, pada 13 September 2023 lalu.

Seri ini terdiri dari empat model, yaitu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 langsung menarik perhatian masyarakat, terutama para penggemar Apple. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang memesan ponsel ini sebelum resmi dirilis.

Nah, jika ingin memiliki iPhone 15 secara gratis, ternyata hal itu bisa terwujud lho dengan mengikuti salah satu loyalty program dari MNC Bank. Yap, namanya program Tabungan Dahsyat Berhadiah. Program ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menentukan sendiri hadiah yang diinginkan, termasuk iPhone 15.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menjelaskan program Tabungan Dahsyat Berhadiah adalah program loyalitas nasabah MNC Bank yang menawarkan berbagai macam hadiah menarik.

“Nasabah cukup mengendapkan dana sesuai dengan nominal dan tenor yang telah ditentukan,” kata dia, Senin (30/10/2023).

Skema Menabung Tabungan Dahsyat Berhadiah

Program Tabungan Dahsyat Berhadiah menawarkan dua skema menabung, yaitu:

• Skema setoran sekali di awal

Dalam skema ini, nasabah hanya perlu menyetorkan dana sebesar nominal hadiah yang diinginkan sekaligus. Dana tersebut akan mengendap di rekening Kamu selama tenor yang telah ditentukan.