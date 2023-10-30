Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mau Iphone 15 Gratis? Ikuti Cara Ini Dijamin Langsung Dapat

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |16:30 WIB
Mau Iphone 15 Gratis? Ikuti Cara Ini Dijamin Langsung Dapat
MNC Bank bagi-bagi iphone 15 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ikuti cara ini untuk mendapatkan Iphone 15 gratis. Apple resmi meluncurkan seri ponsel terbarunya, iPhone 15, pada 13 September 2023 lalu.

Seri ini terdiri dari empat model, yaitu iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 langsung menarik perhatian masyarakat, terutama para penggemar Apple. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang memesan ponsel ini sebelum resmi dirilis.

Nah, jika ingin memiliki iPhone 15 secara gratis, ternyata hal itu bisa terwujud lho dengan mengikuti salah satu loyalty program dari MNC Bank. Yap, namanya program Tabungan Dahsyat Berhadiah. Program ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menentukan sendiri hadiah yang diinginkan, termasuk iPhone 15.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menjelaskan program Tabungan Dahsyat Berhadiah adalah program loyalitas nasabah MNC Bank yang menawarkan berbagai macam hadiah menarik.

“Nasabah cukup mengendapkan dana sesuai dengan nominal dan tenor yang telah ditentukan,” kata dia, Senin (30/10/2023).

Skema Menabung Tabungan Dahsyat Berhadiah

Program Tabungan Dahsyat Berhadiah menawarkan dua skema menabung, yaitu:

• Skema setoran sekali di awal

Dalam skema ini, nasabah hanya perlu menyetorkan dana sebesar nominal hadiah yang diinginkan sekaligus. Dana tersebut akan mengendap di rekening Kamu selama tenor yang telah ditentukan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182810/mnc_bank-1Y8H_large.jpg
Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement