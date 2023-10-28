MNC Bank dan IDE by Indosat Business Gelar Literasi Keuangan untuk UMKM

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank dan IDE by Indosat Business berkolaborasi dalam kegiatan literasi keuangan yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 26 Oktober 2023.

Kegiatan literasi keuangan tersebut mengambil tema pengelolaan arus kas bisnis bagi pelaku UMKM. Kegiatan literasi keuangan tersebut menghadirkan narasumber M. Hadidian K. selaku SME & Wholesale Business 2 Group Head MNC Bank.

Corporate Secretary MNC Bank, Heru Sulistiadhi menyampaikan, pengelolaan arus kas yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan bisnis. Dengan pengelolaan arus kas yang baik, bisnis dapat menghindari risiko gagal bayar, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan peluang pertumbuhan.

“Sebagai institusi keuangan yang berperan penting dalam masyarakat, MNC Bank merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan ini. Oleh karena itu, Bersama dengan IDE by Indosat, MNC Bank berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan yang akan memberikan manfaat nyata bagi bisnis UMKM,” ujarnya dikutip Sabtu (28/10/2023).

Dia juga menambahkan bisnis UMKM itu kan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, mereka bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi.