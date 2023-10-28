Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Bank dan IDE by Indosat Business Gelar Literasi Keuangan untuk UMKM

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |09:53 WIB
MNC Bank dan IDE by Indosat Business Gelar Literasi Keuangan untuk UMKM
MNC Bank Gelar Literasi Keuangan untuk UMKM (Foto: Okezone/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank dan IDE by Indosat Business berkolaborasi dalam kegiatan literasi keuangan yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 26 Oktober 2023.

Kegiatan literasi keuangan tersebut mengambil tema pengelolaan arus kas bisnis bagi pelaku UMKM. Kegiatan literasi keuangan tersebut menghadirkan narasumber M. Hadidian K. selaku SME & Wholesale Business 2 Group Head MNC Bank.

Corporate Secretary MNC Bank, Heru Sulistiadhi menyampaikan, pengelolaan arus kas yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan bisnis. Dengan pengelolaan arus kas yang baik, bisnis dapat menghindari risiko gagal bayar, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan peluang pertumbuhan.

“Sebagai institusi keuangan yang berperan penting dalam masyarakat, MNC Bank merasa memiliki tanggung jawab untuk mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan ini. Oleh karena itu, Bersama dengan IDE by Indosat, MNC Bank berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan yang akan memberikan manfaat nyata bagi bisnis UMKM,” ujarnya dikutip Sabtu (28/10/2023).

Dia juga menambahkan bisnis UMKM itu kan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, mereka bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167/mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176677/mnc_bank-eC6T_large.jpg
Selebrasi 11 Tahun MNC Bank, Tebar Ragam Promo Istimewa untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/622/3175086/mnc_bank-Ba46_large.jpg
Kenali dan Hindari Modus Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement