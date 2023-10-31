Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bocoran Soal SKD hingga Passing Grade, Ikuti Tryout CPNS Gratis di Okezone

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |03:13 WIB
Bocoran Soal SKD hingga Passing Grade, Ikuti Tryout CPNS Gratis di Okezone
Seleksi CPNS 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA- Okezone.com menggelar Tryout untuk para Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2023 gratis. Dengan adanya website ini, dapat membantu pelamar untuk persiapan seleksi CASN 2023 yang terdiri dari seleksi CPNS dan PPPK.

Bagi yang ingin mengikuti tryout CPNS 2023 di okezone ini, dapat langsung melakukan akses pada link www.okezone.com melalui handphone atau laptop.

Tryout ini berisikan bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2023, dapat diakses melalui tautan ini https://cpns.okezone.com/

Mengenai tahapannya sendiri, peserta CPNS akan diuji melalui 110 soal dengan nilai ambang batas sesuai kategori pendaftaran.

Terdapat 3 jenis soal yang akan diujikan,yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang di dalam soal tersebut harus ada penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan Bahasa indonesia dengan 30 soal.

Dilanjutkan dengan, tes yang kedua yakni Tes Intelegensia Umum (TIU). Dalam tes ini dibutuhkan kemampuan verbal seperti analogi, silogisme,dan analisis serta membutuhkan kemampuan numerik,perbandingan kuantitatif dan kemampuan figural dengan 35 soal.

Terakhir adalah Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang harus menguasai pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme dan anti radikalisme memiliki jumlah soal sebanyak 45.

Untuk waktu yang disediakan sendiri untuk menyelesaikan seluruh soal tersebut adalah 110 menit atau 1 jam 50 menit.

Sedangkan peserta yang memiliki disabilitas sensorik Netra diberikan waktu pengerjaan soal SKD selama 130 menit atau 2 jam 10 menit.

Hal yang perlu diketahui juga adalah nilai ambang batas SKD CPNS 2023 yang dibagi menjadi peserta umum dan khusus:

-TWK : 65

-TIU : 80

-TKP : 166

