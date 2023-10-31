MRT Jakarta Rombak Direksi dan Komisaris, Berikut Susunan Terbarunya

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mengangkat Mega Indahwati Natangsa Tarigan sebagai direktur perusahaan. Mega Indahwati mengganti Muhammad Effendi yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Tak hanya itu, BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini juga merombak dewan Komisaris. Di mana, pemegang saham mengangkat Jujun Endah Wahjuningrum sebagai Komisaris perusahaan. Posisi itu sebelumnya dijabat oleh William Sabandar dan Novie Riyanto.

Keputusan perombakan Direksi dan Komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) per 30 Oktober 2023 dengan Nomor 720 tahun 2023 dan Nomor 443/072 tentang Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris.

"Memberhentikan dengan hormat Sdr. Muhammad Effendi selaku Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda) dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda)," demikian keterangan resmi MRT Jakarta, Senin (30/10/2023).

"Mengangkat Sdri. Mega Indahwati Natangsa Tarigan sebagai Direktur PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan masa jabatan sesuai dengan anggaran dasar perseroan," lanjut keterangan perusahaan.

Mega Indahwati Natangsa Tarigan Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jaklingko Indonesia. Sebelum itu, dia telah bertugas selama 13 tahun di PT MRT Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Railway Operation.

Sedangkan, Jujun Endah saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dengan dilakukan pengangkatan tersebut, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Dodik Wijanarko

Komisaris: Rukijo

Komisaris: Bambang Kristiyono

Komisaris: Jujun Endah Wahjuningrum