Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BEI Apresiasi IDX Channel Dorong Literasi Pasar Modal Lewat Ebook INVESTED

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |16:57 WIB
BEI Apresiasi IDX Channel Dorong Literasi Pasar Modal Lewat Ebook INVESTED
IDX Channel dorong literasi pasar modal (Foto: IDX Channel)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi IDX Channel dalam mendorong literasi pasar modal melalui peluncuran buku digital atau ebook INVESTED.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan peluncuran ebook ini menambah khasanah pengetahuan investor terhadap seluk beluk pasar modal.

"Kita tahu investor kita saat ini didominasi oleh kalangan generasi milenial dan gen z. Tentu ebook ini dapat memberikan manfaat bagi industri pasar modal kita," kata Jeffrey dalam sambutan di Main Hall BEI, Selasa (31/10/2023).

Peluncuran buku digital atau e-book berjudul INVESTED: Pasar Modal dalam Bingkai Media menjadi upaya platform IDX Channel untuk mengemas pengembangan pasar modal lintas zaman.

Kepala Pengembangan Pasar BEI Dedy Priadi melihat kegiatan ini sejalan dengan kampanye bursa 'Aku Investor Saham' yang mendorong minat investor domestik untuk berinvestasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/278/3148772/bei-2T50_large.jpg
BEI Kaji Pembukaan Perdagangan Saham Pukul 08.00 dan Penutupan Jam 17.00 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/320/3129425/ihsg-3yDn_large.jpg
Kondisi Pasar Modal Baik, BEI Klaim Laba Emiten Tumbuh Double Digit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/278/3129331/bei-0TY3_large.jpg
OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3129010/bei-4yPB_large.jpg
BEI Ungkap Alasan Revisi Aturan ARB dan Trading Halt saat IHSG Anjlok 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/278/3121164/transaksi_bei-APDT_large.jpg
BEI: Transaksi Surat Utang Tembus Rp246,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099827/bei-kenakan-ppn-12-untuk-transaksi-saham-mulai-2025-91geRnlj58.jpg
BEI Kenakan PPN 12% untuk Transaksi Saham Mulai 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement