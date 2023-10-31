BEI Apresiasi IDX Channel Dorong Literasi Pasar Modal Lewat Ebook INVESTED

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengapresiasi IDX Channel dalam mendorong literasi pasar modal melalui peluncuran buku digital atau ebook INVESTED.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan peluncuran ebook ini menambah khasanah pengetahuan investor terhadap seluk beluk pasar modal.

"Kita tahu investor kita saat ini didominasi oleh kalangan generasi milenial dan gen z. Tentu ebook ini dapat memberikan manfaat bagi industri pasar modal kita," kata Jeffrey dalam sambutan di Main Hall BEI, Selasa (31/10/2023).

Peluncuran buku digital atau e-book berjudul INVESTED: Pasar Modal dalam Bingkai Media menjadi upaya platform IDX Channel untuk mengemas pengembangan pasar modal lintas zaman.

Kepala Pengembangan Pasar BEI Dedy Priadi melihat kegiatan ini sejalan dengan kampanye bursa 'Aku Investor Saham' yang mendorong minat investor domestik untuk berinvestasi.