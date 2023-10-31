Presiden Jokowi Ungkap Potensi EBT di Indonesia 3.600 Gigawatt

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia berkomitmen penuh untuk mempercepat transisi energi, melalui penambahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam skala besar, mengingat status Indonesia yang kaya akan potensi EBT.

"Berdasarkan hitungan, (potensi EBT) diperkirakan mencapai 3.600 Gigawatt (GW), baik dari energi matahari, angin, panas bumi, arus laut, ombak, bioenergi, dan juga dari tenaga hidro," jelas Jokowi pada Pembukaan World Hydropwer Congress (WHC) 2023 di Nusa Dua Bali, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa (31/10/2023).

Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial, dan 128 di antaranya adalah sungai besar. Sungai Mamberamo di Papua memiliki potensi 24.000 MW, Sungai Kayan di Kalimantan Utara memiliki potensi 13.000 MW.

"Sungai Mamberamo yang memiliki potensi 24.000 MW, Sungai Kayan memiliki potensi 13.000 MW, ini di Kalimantan yang nantinya akan digunakan untuk sumber listrik green industrial park di Kalimantan. Ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan generasi penerus," sebut Jokowi.

Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber tenaga hidro yang jauh dari pusat kebutuhan listrik. Pemerintah telah membuat cetak biru percepatan jalur transmisi untuk mengatasi tantangan itu.