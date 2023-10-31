Berapa Biaya Pembangunan Menara Petronas?

JAKARTA - Berapa total biaya yang dihabiskan untuk pembangunan Menara Petronas? Bangunan terkenal yang ada di Malaysia.

Menara Petronas merupakan salah satu ikon yang terkenal di seluruh dunia. Bangunan tinggi tersebut menjadi simbol kebanggan bagi rakyat Malaysia dan salah satu landmark yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan asing saat berkunjung ke Kuala Lumpur.

Berdasarkan catatan Okezone, pada Selasa (31/10/2023), Menara Petronas dibangun dengan ketinggian mencapai 451,9 meter serta memiliki 88 lantai. Proyek pembangunan itu dimulai pada tahun 1992 dan rampung dalam waktu sekitar 6 tahun.

Lebih lanjut, total biaya yang dihabiskan untuk membangun Menara Petronas yakni sekitar USD1,6 miliar atau setara dengan Rp1,9 triliun (kurs Rp9.700 per USD).

Perlu diketahui, Menara Kembar Petronas ini juga dianggap sebagai bangunan penting karena merupakan simbol pesatnya perkembangan ekonomi Negeri Jiran.