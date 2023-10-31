Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Biaya Pembangunan Menara Petronas?

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:38 WIB
Berapa Biaya Pembangunan Menara Petronas?
Berapa Biaya Pembangunan Menara Petronas. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Berapa total biaya yang dihabiskan untuk pembangunan Menara Petronas? Bangunan terkenal yang ada di Malaysia.

Menara Petronas merupakan salah satu ikon yang terkenal di seluruh dunia. Bangunan tinggi tersebut menjadi simbol kebanggan bagi rakyat Malaysia dan salah satu landmark yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan asing saat berkunjung ke Kuala Lumpur.

Berdasarkan catatan Okezone, pada Selasa (31/10/2023), Menara Petronas dibangun dengan ketinggian mencapai 451,9 meter serta memiliki 88 lantai. Proyek pembangunan itu dimulai pada tahun 1992 dan rampung dalam waktu sekitar 6 tahun.

Lebih lanjut, total biaya yang dihabiskan untuk membangun Menara Petronas yakni sekitar USD1,6 miliar atau setara dengan Rp1,9 triliun (kurs Rp9.700 per USD).

Perlu diketahui, Menara Kembar Petronas ini juga dianggap sebagai bangunan penting karena merupakan simbol pesatnya perkembangan ekonomi Negeri Jiran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement