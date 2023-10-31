Berapa Tingkat Menara Saidah?

JAKARTA - Berapa tingkat Menara Saidah? Gedung yang dibangun pada tahun 1995 oleh PT Hutama Karya, dan pembangunan selesai di tahun 1997.

Pembangunan Menara ini menjadi gedung tinggi pertama yang dibangun kontraktor tersebut.

Menara ini terletak di Jalan MT Haryono, dengan aksesnya yang cukup strategis sehingga memudahkan saat seseorang ingin bepergian menggunakan mobil, motor, ataupun kendaraan umum.

Dilansir berbagai sumber Okezone, Selasa (31/10/2023), Menara Saidah merupakan gedung bergaya arsitek Romawi yang memiliki 30 tingkat, dengan biaya pembangunan gedung tengah mencapai Rp100 miliar.

Gedung ini secara resmi ditutup untuk umum pada tahun 2007. Hal tersebut disebabkan karena fondasi dari gedung yang tidak tegak berdiri dan miring beberapa derajat. Sehingga dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung.