Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Tingkat Menara Saidah?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:00 WIB
Berapa Tingkat Menara Saidah?
Berapa Tingkat Menara Saidah (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Berapa tingkat Menara Saidah? Gedung yang dibangun pada tahun 1995 oleh PT Hutama Karya, dan pembangunan selesai di tahun 1997.

Pembangunan Menara ini menjadi gedung tinggi pertama yang dibangun kontraktor tersebut.

Menara ini terletak di Jalan MT Haryono, dengan aksesnya yang cukup strategis sehingga memudahkan saat seseorang ingin bepergian menggunakan mobil, motor, ataupun kendaraan umum.

Dilansir berbagai sumber Okezone, Selasa (31/10/2023), Menara Saidah merupakan gedung bergaya arsitek Romawi yang memiliki 30 tingkat, dengan biaya pembangunan gedung tengah mencapai Rp100 miliar.

Gedung ini secara resmi ditutup untuk umum pada tahun 2007. Hal tersebut disebabkan karena fondasi dari gedung yang tidak tegak berdiri dan miring beberapa derajat. Sehingga dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/470/3067294/jelang-motogp-2024-ternyata-cuma-segini-biaya-pembangunan-sirkuit-mandalika-p9Bi8h3LQJ.jpg
Jelang MotoGP 2024, Ternyata Cuma Segini Biaya Pembangunan Sirkuit Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/470/3031576/iwan-sunito-akuisisi-mal-milik-crown-group-rp215-miliar-di-sydney-0z4cKsGKr1.jpg
Iwan Sunito Akuisisi Mal Milik Crown Group Rp215 Miliar di Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/470/2967310/3-faktor-evergrande-dibubarkan-raksasa-properti-china-dengan-utang-rp5-202-triliun-uB6XsH1z55.jpg
3 Faktor Evergrande Dibubarkan, Raksasa Properti China dengan Utang Rp5.202 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/470/2963270/pembangunan-bsi-tower-dihentikan-usai-gedung-kementerian-esdm-retak-VsRZ8SmxN9.jpg
Pembangunan BSI Tower Dihentikan Usai Gedung Kementerian ESDM Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/470/2962042/industri-properti-2024-skema-kpa-bisa-jadi-pilihan-milenial-punya-hunian-YxMuUASOmg.jpg
Industri Properti 2024, Skema KPA Bisa Jadi Pilihan Milenial Punya Hunian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/470/2921398/harga-properti-di-indonesia-terus-naik-ini-buktinya-mbnTmxWmi0.JPG
Harga Properti di Indonesia Terus Naik, Ini Buktinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement