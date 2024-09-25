Jelang MotoGP 2024, Ternyata Cuma Segini Biaya Pembangunan Sirkuit Mandalika

JAKARTA – Berapa biaya pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok, NTB? MotoGP Mandalika 2024 akan bergulir pada 27 hingga 29 September 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lantas berapa biaya pembangunan sirkuit Mandalika? Berikut dirangkum Okezone, Rabu (25/9/2024).

Dalam arsip pemberitaan Okezone pada 2022, Biaya untuk membangun Sirkuit Mandalika mencapai sekira Rp1,2 triliun. Advisor Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Dandossi Matram menjelaskan bahwa biaya pembangunan didapat dari investasi yang digulirkan oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Untuk pembangunan track line saja, diinvestasikan kurang lebih sebesar Rp900 miliar. Hal itu belum termasuk race control dan pit building atau paddock.

"Untuk pembangunan sirkuitnya saja atau track line-nya, diinvestasikan ITDC kurang lebih Rp900 miliar. Ini belum termasuk race control dan pit building, mungkin ada tambahan sekira Rp200 miliar-300 miliar lagi untuk membiayai fasilitas pendukung," urai Dandossi pada wawancara dalam Market Review di IDX Channel.