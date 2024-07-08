Advertisement
Iwan Sunito Akuisisi Mal Milik Crown Group Rp215 Miliar di Sydney

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |18:55 WIB
Iwan Sunito Akuisisi Mal Milik Crown Group Rp215 Miliar di Sydney
Perusahaan Milik Iwan Sunito Akuisisi Mal Crown Group (Foto: Okezone)
JAKARTA – Setelah pengambilalihan One Global Resorts dan Conference Centre senilai Rp1,3 triliun, One Global Capital, perusahaan pengembang properti milik Iwan Sunito, melanjutkan pembelian besar-besaran untuk mengamankan The Grand, shopping centre milik Crown Group yang berada di kawasan Eastlakes, sebelah Timur Sydney seharga Rp215 miliar dengan imbal hasil 7%.

Akuisisi The Grand Shopping Centre ini masih terikat kontrak dengan penyelesaian akuisisi yang diharapkan terjadi pada Agustus 2024.

The Grand Shopping Centre digadang mampu menumbuhkan basis aset recurring income (pendapatan berulang) bagi perusahaan. Pihak One Global Capital pun berharap akan ada proses akuisisi lagi yang bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

Komisaris dan CEO One Global Capital, Iwan Sunito menyatakan akuisisi kali ini akan menjadikan nilai aset investasi One Global Capital mencapai lebih dari Rp10 triliun.

“Kami berada pada tahap awal fase pertumbuhan perusahaan. Selain The Grand, One Global Capital sedang dalam Exclusive Due Dilligent untuk membeli satu gedung perkantoran di kota Sydney sebesar Rp4,4 triliun untuk proyek kami ke depan. Saya sangat senang dengan akuisisi strategis yang telah kami lakukan dalam satu tahun terakhir,” tuturnya, Senin (8/9/2024).

