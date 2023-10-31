Minta Pontjo Sutowo Hengkang, Perusahaan Ini Bakal Jadi Pengelola Baru Hotel Sultan

JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya Pengosongan kawasan Hotel Sultan karena sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) diatas HPL 1/Gelora.

Direktur Utama Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan setelah Hotel Sultan masuk menjadi Barang Milik Negara (BMN), maka Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) berencana untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha menjadi pengelola baru Hotel Sultan.

"Itu nanti kita sama Setneg bisa ada penugasan khusus, seperti Taman Mini, langsung diambil alih, diperbaiki semuanya, dijalankan lagi, masyarakat bisa menikmati," ujar Rakhmadi usai acara konferensi pers di Kantornya, Selasa (31/10/2023).

Namun demikian, Rakhmadi belum bisa menyebut siapa badan usaha yang bakal menjadi penerus untuk mengoperasikan Hotel Sultan. Mengingat saat ini PT Indobuoildco juga masih melakukan upaya-upaya perlawanan hukum untuk mempertahankan Hotel Sultan.

"Kita akan kolaborasi dengan Negara lagi, entah BUMN atau yang lainnya (ditugaskan mengelola Hotel Sultan)," lanjutnya.