HOME FINANCE PROPERTY

Minta Pontjo Sutowo Hengkang, Perusahaan Ini Bakal Jadi Pengelola Baru Hotel Sultan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:45 WIB
Minta Pontjo Sutowo Hengkang, Perusahaan Ini Bakal Jadi Pengelola Baru Hotel Sultan
Hotel Sultan Milik Negara (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAPemerintah saat ini tengah melakukan upaya Pengosongan kawasan Hotel Sultan karena sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) diatas HPL 1/Gelora.

Direktur Utama Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan setelah Hotel Sultan masuk menjadi Barang Milik Negara (BMN), maka Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) berencana untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha menjadi pengelola baru Hotel Sultan.

"Itu nanti kita sama Setneg bisa ada penugasan khusus, seperti Taman Mini, langsung diambil alih, diperbaiki semuanya, dijalankan lagi, masyarakat bisa menikmati," ujar Rakhmadi usai acara konferensi pers di Kantornya, Selasa (31/10/2023).

Namun demikian, Rakhmadi belum bisa menyebut siapa badan usaha yang bakal menjadi penerus untuk mengoperasikan Hotel Sultan. Mengingat saat ini PT Indobuoildco juga masih melakukan upaya-upaya perlawanan hukum untuk mempertahankan Hotel Sultan.

"Kita akan kolaborasi dengan Negara lagi, entah BUMN atau yang lainnya (ditugaskan mengelola Hotel Sultan)," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
