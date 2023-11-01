Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK: Keberlanjutan Industri Fintech Perlu Ujian Panjang

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:31 WIB
OJK: Keberlanjutan Industri Fintech Perlu Ujian Panjang
OJK Jelaskan Kondisi Industri Fintech (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M Ikhsanudin menyatakan keberlanjutan industri perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi yang modern atau fintech masih perlu diuji untuk memastikan bisa bertahan dalam waktu yang lama.

"Ini (industri fintech) perlu ujian panjang, mengalami guncangan kehidupan yang dahsyat di dunia fintech ini," kata Ikhsanudin dalam acara media breafing menyambut Bulan Fintech Nasional (BFN) di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower, Jakarta dikutip Antara Rabu (1/11/2023).

Ia menjelaskan, data statistik menunjukkan 64% perusahaan fintech berusia masih di bawah 5 tahun, sementara yang sudah eksis lebih dari 20 tahun baru sekitar 2,7%.

Menurut dia, belum dapat disimpulkan bahwa perusahaan fintech akan bertahan (sustain) lama atau sampai berusia tua karena sebagian besar masih berusia sangat muda sehingga perlu ditata secara baik.

Jika salah dalam menata industri ini, kata dia, maka bisa menimbulkan berbagai dampak seperti polemik di masyarakat atau viral di media sosial, diadukan ke Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) EPK OJK, maupun diproses ke aparat penegak hukum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838/pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182680/ojk-5io4_large.jpg
OJK Imbau Masyarakat Tak Menghindar saat Sulit Bayar Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182667/debt_collector-uzMp_large.jpg
OJK: Pengusaha Keuangan Wajib Awasi Debt Collector saat Nagih Utang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181141/bos_ojk-luo1_large.PNG
Kinerja Pasar Modal Moncer, Bos OJK: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement