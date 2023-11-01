Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Lab Gratis dengan BPJS Kesehatan

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |19:06 WIB
Cara Cek Lab Gratis dengan BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan bisa dipakai cek lab. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek lab gratis dengan BPJS Kesehatan akan diulas dalam artikel ini.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mempermudah akses masyarakat untuk melakukan cek darah secara gratis, tanpa perlu repot-repot mencari biaya tambahan.

 BACA JUGA:

Cek darah yang penting untuk diagnosis penyakit dan pemantauan kesehatan telah menjadi lebih terjangkau dengan program ini.

Menurut catatan Okezone pada Rabu (1/11/2023), BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi pesertanya untuk melakukan cek darah di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Klinik Pratama, Puskesmas, atau praktik dokter yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Bagaimana caranya mendapatkan cek darah gratis dengan BPJS Kesehatan? Berikut langkah-langkahnya yang sederhana:

 BACA JUGA:

1. Kunjungi faskes terdekat

2. Ambil nomor antrian dan isi blanko pendaftaran

3. Pastikan membawa kartu BPJS Kesehatan dan KTP untuk proses pendaftaran

4. Tunggu petugas mengarahkan ke poli sesuai dengan keluhan yang dimiliki

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
