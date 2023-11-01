Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Bakal Dilelang Ulang, Siapa Tertarik?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan penyelesaian dokumen untuk mempersiapkan lelang ulang jalan tol Gilimanuk - Mengwi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (PI), Kementerian PUPR Herry Trisaputra menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan Harga Perkiraan (HP) di Kementerian Keuangan proyek tersebut sebelum kembali dilakukan lelang ulang.

"Nanti menyusul nanti yang Bali tender ulang, Gilimanuk - Mengwi, tapi itu belum diumumkan kalo itu," ujar Herry saat ditemui usai acara Konstruksi Indonesia (KI) di JIExpo Kemayoran, Rabu (1/11/2023).

Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi terbagi menjadi 3 Seksi. Dengan Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

Adapun Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi akan dibangun melintasi 3 Kabupaten, 13 Kecamatan dan 58 Desa.

Dengan pemberdayaan 4 Desa di Bali sebagai Rest Area terpadu yang masing-masing memiliki konsep berbeda, yaitu Jembrana yang mengangkat kearifan lokal. Lalu Pekutatan yang menunjang area taman bermain internasional.