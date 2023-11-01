Cara Menghapus Akun Akulaku

JAKARTA - Cara menghapus akun Akulaku. Akulaku merupakan salah satu layanan pinjaman online dengan proses cepat dan cukup mudah bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang.

Beberapa masyarakat merasa terbantu dengan adanya pinjaman di Akulaku, karena akulaku dianggap tidak begitu rumit untuk melakukan pendaftaannya hanya memerlukan ponsel dan identitas diri seperti KTP untuk mendaftar secara online.

Namun, perlu diingat bagi anda yang ingin meminjam uang di Akulaku penting untuk memperhatikan dan mematuhi aturan yang ada. Pasalnya, layanan ini akan bersikap tegas apabila ada nasabahnya yang tidak membayar tagihan tepat waktu.

Lalu bagaimana cara untuk menghapus akun Akulaku?

Dilansir dari beberapa Okezone, Rabu (1/11/2023) berikut ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghapus akun Akulaku secara permanen