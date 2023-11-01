Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Harga Tiket Pesawat di Indonesia Masih Mahal?

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:55 WIB
Kenapa Harga Tiket Pesawat di Indonesia Masih Mahal?
Kenapa harga tiket pesawat mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kenapa harga tiket pesawat di Indonesia masih mahal? Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan alasan harga tiket pesawat mengalami kenaikan yang tinggi.

Menhub mengatakan bahwa kondisi tersebut lantaran industri aviasi saat ini belum kembali kepada posisi sebelum pandemi covid-19 melanda.

Dia mengatakan bahwa saat ini kondisi pesawat yang beroperasi di Indonesia mengalami penurunan dan suku cadang dari pesawatnya terbatas.

"Di Indonesia yang tadinya 650 pesawat sekarang tinggal 400 dan itulah yang terjadi apabila ke suatu tempat dan tempat yang lan kita kesulitan untuk melakukan penerbangan," kata Menhub dalam diskusi Kompas 100 CEO Forum ke-14, Rabu (1/11/2023).

Kemudian Menhub juga mengatakan bahwa permasalahan harga Avtur yang terus mengalami kenaikan. Pasalnya kata Menhub, kondisi harga avtur akan sangat mempengaruhi harga tiket pesawat. Hal itu lantaran 40% biaya operasional pesawat yakni avtur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178308/tarif_tiket_pesawat-PxhI_large.jpg
Resmi! Tarif Tiket Pesawat Turun pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176725/pesawat-OpkY_large.jpg
Diskon Tarif Tiket Pesawat saat Nataru, Biaya Bahan Bakar Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160031/harga_tiket_pesawat-7bDo_large.jpg
6 Fakta Harga Tiket Pesawat Bakal Naik, Pajak Karbon Masuk Hitungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159174/avtur_pesawat_terbang-2mpA_large.jpg
Avtur dari Minyak Jelantah Bisa Bikin Harga Tiket Pesawat Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146886/pesawat_terbang-ruOU_large.jpg
Siapa Pemilik Maskapai Penerbangan Jetstar Asia yang Resmi Tutup Juli 2025? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146675/pesawat-UTKi_large.jpg
Ingat! Harga Tiket Pesawat Turun Selama Libur Sekolah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement