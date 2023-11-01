Kenapa Harga Tiket Pesawat di Indonesia Masih Mahal?

JAKARTA – Kenapa harga tiket pesawat di Indonesia masih mahal? Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan alasan harga tiket pesawat mengalami kenaikan yang tinggi.

Menhub mengatakan bahwa kondisi tersebut lantaran industri aviasi saat ini belum kembali kepada posisi sebelum pandemi covid-19 melanda.

Dia mengatakan bahwa saat ini kondisi pesawat yang beroperasi di Indonesia mengalami penurunan dan suku cadang dari pesawatnya terbatas.

"Di Indonesia yang tadinya 650 pesawat sekarang tinggal 400 dan itulah yang terjadi apabila ke suatu tempat dan tempat yang lan kita kesulitan untuk melakukan penerbangan," kata Menhub dalam diskusi Kompas 100 CEO Forum ke-14, Rabu (1/11/2023).

Kemudian Menhub juga mengatakan bahwa permasalahan harga Avtur yang terus mengalami kenaikan. Pasalnya kata Menhub, kondisi harga avtur akan sangat mempengaruhi harga tiket pesawat. Hal itu lantaran 40% biaya operasional pesawat yakni avtur.