HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Maskapai Milik Tony Fernandes Jual Tiket Pesawat Murah

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:43 WIB
Ini Alasan Maskapai Milik Tony Fernandes Jual Tiket Pesawat Murah
AirAsia Jual Tiket Pesawat Murah. (Foto: Okezone.com/Says)
A
A
A

JAKARTA - Maskapai penerbangan AirAsia milik Tony Fernandes menjual tiket pesawat murah.

Hal ini setelah AirAsia menggelar AirAsia Travel Fair (AATF) 2023 di Laguna Atrium, Central Park Mall Jakarta dari hari ini hingga 8 Oktober 2023 bekerja sama dengan Permata Bank.

Head of Indonesia Affairs and Policy of Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi Sumawilaga mengatakan bahwa pada AATF 2023 kali ini akan ada diskon hingga 20% untuk tiket penerbangan ke berbagai destinasi favorit dengan periode terbang mulai dari 20 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2024.

Adapun promo yang ada di travel fair ini, masyarakat hanya perlu mengocek dana Rp403.600 masyarakat rute penerbangan Jakarta-Singapura.

Kemudian untuk masyarakat yang ingin ke Seoul dari Jakarta via Malaysia masyarakat hanya perlu mengeluarkan biaya Rp1,9 juta.

"Harga ini hanya bisa didapatkan di Asia Travel Fair 2023. Dan masa berlakunya ini setahun," katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine Sinaga, mengatakan, AirAsia bangga menjadi maskapai berbiaya hemat di Indonesia yang memiliki ragam konektivitas domestik serta memimpin dalam jaringan internasional di kawasan Asia Tenggara hingga Asia Pasifik dan sekitarnya.

