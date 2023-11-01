Bos Lion Air Curhat: Banyak yang Minta Saya Turunkan Harga Tiket Pesawat

JAKARTA - Presiden Direktur Lion Air Group, Daniel Putut kuncoro Adi menyatakan banyak permintaan kepada pihaknya untuk dapat menekankan biaya tiket pesawat.

Padahal lanjut dia, saat ini sejumlah komponen biaya operasional pesawat sedang dalam kondisi yang tidak baik. Misalnya harga avtur yang tinggi, sentimen nilai tukar rupiah serta biaya pajak yang diberikan kepada maskapai.

"Banyak sekali permintaan untuk dapat menekan harga tiket pesawat," katanya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Meski demikian Daniel mengatakan pihaknya bersama dengan sejumlah Kementerian terus melakukan perbaikan dalam industri aviasi. Hal ini dilakukan agar tiket pesawat dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.

"Tetapi banyak hal yang kami dibimbing oleh bapak menteri untuk mengkolaborasikan ini terkait dengan bahan bakar ataupun mata uang dan juga biaya masuk ppn dan pph, larena industri tranportasi Maintenance, Repair, and overhaul (MRO) yang memerlukan kebijakan tersebut," katanya.