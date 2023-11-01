Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas: Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Rangkai Beton dan Baja

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:54 WIB
Pak Bas: Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Rangkai Beton dan Baja
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bicara soal Pembangunan Infrastktur (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan infrastruktur harus memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Membangun infrastruktur tidak hanya merangkai beton dan baja, tetapi pembangunan infrastruktur harus dapat memberikan nilai tambah tidak hanya terhadap kegiatan perekonomian, namun juga untuk meningkatkan daya saing serta pertumbuhan ekonomi," ujar Basuki saat menyampaikan sambutan melalui video dalam acara Konstruksi Indonesia dikutip Antara, Rabu (1/11/2023).

Dia mengatakan, semua pemangku kepentingan industri dan jasa konstruksi harus terus berkolaborasi menciptakan inovasi, konstruksi, dan teknologi agar dapat bersaing dengan produk dari negara luar.

'Konstruksi Indonesia pada tahun ini merupakan peluang besar bagi kita semua untuk perwujudan dari mimpi besar kita terhadap industri dan jasa konstruksi Indonesia," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, dengan adanya Konstruksi Indonesia 2023 masyarakat dan pelaku industri dapat bersinergi dan menciptakan langkah konkret bagi masa depan konstruksi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

