Pak Bas Rombak Pejabat Kementerian PUPR, Ini Susunan Terbarunya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono lantik pejabat baru Kementerian PUPR. (Foto PUPR)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik 18 orang Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama lingkungan Kementerian PUPR.

"Saya percaya bahwa saudara sekalian dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Menteri Basuki saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Menteri Basuki juga mengimbau kepada para pejabat yang baru dilantik supaya melaksanakan sumpah dan integritas yang telah diucapkan dengan sungguh-sungguh.

Terlebih dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang baru di Kementerian PUPR.

“Saya ingin saudara sekalian meluruskan niat yang baik sesuai dengan sumpah jabatan. Terus jaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang dan selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” pintanya.

Berikut para pejabat eselon II.a dan II.b yang dilantik sebagai Pejabat Tinggi Pratama, serta Jabatan Fungsional Ahli Utama Kementerian PUPR:

Jabatan Fungsional Ahli Utama: