Kirim Uang ke Luar Negeri Tanpa Ribet Pakai BRImo

JAKARTA – Kirim uang ke luar negeri tanpa ribet pakai aplikasi BRImo. Kebutuhan Warga Negara Indonesia yang beraktivitas di luar negeri semakin meningkat, tak ayal kebutuhan dana yang berasal dari kerabat serta keluarga di Indonesia semakin meningkat.

Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan fitur transfer uang secara internasional dalam Financial Super Apps BRImo.

Pada fitur tersebut pengiriman dana yang dilakukan bersumber dari tabungan Rupiah akan langsung dikonversi menjadi mata uang asing (remittance) sesuai kebutuhan penerima di luar negeri dengan nilai tukar yang lebih murah. Fitur ini tentunya akan sangat mempermudah karena tidak perlu menyita waktu datang ke tempat penukaran dan pengiriman uang ke luar negeri.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan, proses pengiriman uang dari dalam ke luar negeri saat ini menjadi kebutuhan semua kalangan khususnya pelajar. Pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri membutuhkan ketersediaan dana yang notabene diperoleh dari kiriman orang tua.

“Customer experience merupakan prioritas BRI dalam setiap layanan. BRI juga senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tentunya semakin beragam. Fitur ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat baik yang di dalam maupun luar negeri,” jelasnya, Rabu (1/11/2023).