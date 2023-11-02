Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sederet Produk Israel yang Diboikot Warga Dunia

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |04:21 WIB
Sederet Produk Israel yang Diboikot Warga Dunia
Deretan produk israel yang diboikot dunia (Foto: Reuters)
JAKARTA - Sederet produk Israel yang diboikot oleh warga dunia. Seperti yang diketahui bahwa Israel sedang menjadi sorotan warga dunia akibat konfliknya dengan kelompok hamas dan menyerang ke wilayah Palestina tanpa henti.

Hal ini membuat sebagian besar masyarakat dunia murka. Akibatnya, popularitas gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) mengalami peningkatan di beberapa negara.

BDS merupakan gerakan boikot (penolakan) dari konsumen agar dapat meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk dari Israel.

Tujuan dari BDS sendiri untuk dapat memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar dapat memberikan hak setara kepada Palestina.

Selain itu, BDS mencakup perusahaan yang melibatkan pemukiman ilegal, mengeksploitasi sumber daya alam dari Palestina, dan menggunakan warga Palestina sebagai tenaga kerja murah.

Dikutip dari sumber informasi Okezone pada, Rabu (1/11/2023) berikut produk Israel yang diboikot oleh warga dunia.

1. Puma

Puma adalah salah satu produsen pakaian olahraga terkemuka di dunia. Namun puma diboikot karena menjadi sponsor Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) yang beroperasi di pemukiman ilegal di tanah Palestina.

2. HP

Ditargetkan karena menyediakan teknologi yang digunakan dalam aktivitas Israel terkait apartheid, kependudukan, dan pemukiman kolonial.

