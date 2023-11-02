Advertisement
HOT ISSUE

Jokowi Ajak Bos-Bos Perusahaan Keliling IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:04 WIB
Jokowi Ajak Bos-Bos Perusahaan Keliling IKN
Presiden Jokowi ajak bos perusahaan keliling IKN. (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah pemimpin perusahaan meninjau Persemaian Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Bersama para pemimpin perusahaan, Presiden Jokowi berjalan menyusuri persemaian sambil menjelaskan sejumlah hal terkait persemaian dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini yang sering saya ceritakan bahwa kita ingin membangun Kalimantan hijau dan Nusantara forest city, jadi kita mulai dengan ini,” jelas Presiden kepada para pemimpin perusahaan sambil meninjau bibit di sana, Kamis (2/11/2023).

Kepala Negara menjelaskan bahwa berbagai jenis bibit tanaman yang ada di persemaian tersebut disiapkan untuk nantinya ditanam di kawasan IKN.

“Kita siapkan dan akan ditanam nanti di Nusantara,” katanya.

