Jokowi Ajak Bos-Bos Perusahaan Keliling IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah pemimpin perusahaan meninjau Persemaian Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Bersama para pemimpin perusahaan, Presiden Jokowi berjalan menyusuri persemaian sambil menjelaskan sejumlah hal terkait persemaian dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

BACA JUGA:

“Ini yang sering saya ceritakan bahwa kita ingin membangun Kalimantan hijau dan Nusantara forest city, jadi kita mulai dengan ini,” jelas Presiden kepada para pemimpin perusahaan sambil meninjau bibit di sana, Kamis (2/11/2023).

Kepala Negara menjelaskan bahwa berbagai jenis bibit tanaman yang ada di persemaian tersebut disiapkan untuk nantinya ditanam di kawasan IKN.

BACA JUGA:

“Kita siapkan dan akan ditanam nanti di Nusantara,” katanya.