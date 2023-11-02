Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemarau Panjang Bikin Harga Cabai dan Sayuran Melambung Tinggi

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:59 WIB
Kemarau Panjang Bikin Harga Cabai dan Sayuran Melambung Tinggi
Harga cabai dan sayur naik (Foto: Okezone)
A
A
A

KOTA MALANG – Kemarau panjang membuat harga cabai dan sayuran melambung tinggi. Sejumlah harga komoditas pangan di Kota Malang melambung tinggi. Selain beras dan gula, harga pangan seperti cabai rawit merah hingga sayur-sayuran ini melambung tinggi dalam dua hingga tiga pekan terakhir.

Kasyanto, pedagang sayur di Pasar Bunulrejo Malang menyampaikan, bila harga cabai rawit misalnya sudah melambung tinggi sejak dua pekan terakhir. Kenaikan harganya bahkan mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya.

"Harga cabai rawit merah eceran per kilo Rp 80.000, naiknya sudah dua minggu, sebelumnya Rp 40.000, barangnya sekarang susah," ucap Kasyanto ditemui MPI, pada Kamis (2/11/2023).

Selain harganya yang mahal, stok cabai rawit merah ini juga susah didapat saat ini. Ia menduga kemarau panjang membuat tanaman cabai rawit sulit bertahan hidup.

"Kalau cabai biasanya pasokan dari luar Jawa, ini kemungkinan naiknya karena pengaruh kemarau panjang dan dari stok lahan sedikit," ujar pedagang berusia 55 tahun ini.

Tak hanya cabai, kemarau panjang juga membuat harga sayur-sayuran di Malang melambung tinggi. Bahkan harga ini disebutnya, menjadi catatan rekor tertinggi selama ia berjualan sayuran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/320/3101949/cabai-9j63_large.jpg
Harga Cabai Tembus Rp100 Ribu per Kg, Begini Penjelasan Kepala Bapanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3066946/curhat-pedagang-pasokan-melimpah-harga-cabai-anjlok-IksP3wx3ZN.jpg
Curhat Pedagang: Pasokan Melimpah, Harga Cabai Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/320/3037630/harga-pangan-hari-ini-cabai-rawit-merah-tembus-rp63-ribu-per-kg-daging-rp135-ribu-fa4amnjg38.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp63 Ribu per Kg, Daging Rp135 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/320/3021731/harga-cabai-meroket-jadi-sorotan-jelang-idul-adha-ikp60hOBOe.jpg
Harga Cabai Meroket Jadi Sorotan Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/320/2993625/harga-cabai-hingga-daging-sapi-meroket-jelang-lebaran-2024-k9kwWrjEox.jpg
Harga Cabai hingga Daging Sapi Meroket Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/320/2974475/harga-cabai-naik-tembus-rp100-ribu-per-kg-emak-emak-pusing-g7n51rHn1M.jpg
Harga Cabai Naik Tembus Rp100 Ribu per Kg, Emak-Emak Pusing
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement