Kemarau Panjang Bikin Harga Cabai dan Sayuran Melambung Tinggi

KOTA MALANG – Kemarau panjang membuat harga cabai dan sayuran melambung tinggi. Sejumlah harga komoditas pangan di Kota Malang melambung tinggi. Selain beras dan gula, harga pangan seperti cabai rawit merah hingga sayur-sayuran ini melambung tinggi dalam dua hingga tiga pekan terakhir.

Kasyanto, pedagang sayur di Pasar Bunulrejo Malang menyampaikan, bila harga cabai rawit misalnya sudah melambung tinggi sejak dua pekan terakhir. Kenaikan harganya bahkan mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya.

"Harga cabai rawit merah eceran per kilo Rp 80.000, naiknya sudah dua minggu, sebelumnya Rp 40.000, barangnya sekarang susah," ucap Kasyanto ditemui MPI, pada Kamis (2/11/2023).

Selain harganya yang mahal, stok cabai rawit merah ini juga susah didapat saat ini. Ia menduga kemarau panjang membuat tanaman cabai rawit sulit bertahan hidup.

"Kalau cabai biasanya pasokan dari luar Jawa, ini kemungkinan naiknya karena pengaruh kemarau panjang dan dari stok lahan sedikit," ujar pedagang berusia 55 tahun ini.

Tak hanya cabai, kemarau panjang juga membuat harga sayur-sayuran di Malang melambung tinggi. Bahkan harga ini disebutnya, menjadi catatan rekor tertinggi selama ia berjualan sayuran.