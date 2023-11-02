Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Minta Maskapai Nasional Jadi Pemain Utama di ASEAN

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:14 WIB
Menhub Minta Maskapai Nasional Jadi Pemain Utama di ASEAN
Menhub minta maskapai penerbangan jadi pemain utama di ASEAN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minta maskapai penerbangan nasional menjadi pemain utama di kawasan ASEAN. Dia mengungkapkan Indonesia telah berperan secara aktif, berkontribusi dalam pengembangan kerja sama penerbangan, tidak hanya pada aspek konektivitas transportasi udara, namun juga pada aspek teknis lainnya dan jasa penunjang angkutan udara pada konektivitas ASEAN.

Selain lingkup kerja sama transportasi udara intra ASEAN, telah disepakati pula Regional Air Services Agreement dengan Tiongkok, Uni Eropa dan Selandia Baru. Adapun yang masih dalam proses pembahasan yaitu kerja sama ASEAN – Korea dan ASEAN – Jepang.

Menhub mengatakan kerja sama ASEAN dengan Negara Mitra tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara, melainkan juga mengembangkan kerja sama di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, manajemen lalu lintas udara dan sustainable aviation.

“Saya berharap, dengan sudah terjalinnya kerja sama tersebut, maka airlines nasional harus dapat berkontribusi aktif sebagai pemain utama dalam menghubungkan Indonesia menuju kawasan regional dan global,” ujar Menhub dalam acara INACA Festival 2023 di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

Sementara itu, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan bahwa untuk mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian ASEAN memang bukan hal yang mudah.

Salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar anggota intra ASEAN dan mengembangkan kerjasama internasional ekstra ASEAN. Untuk itulah sektor transportasi, terutama transportasi udara menjadi sangat penting di kawasan ASEAN.

