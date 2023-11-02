Groundbreaking PLTS 50 MW di IKN, Jokowi: Kabelnya Harus Tertanam

JAKARTA - PT PLN (Persero) akan memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).

Peletakan batu pertama atau groundbreaking PLTS pionir pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, (2/11/2023).

Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS menunjukkan keseriusan pemerintah menyiapkan sistem kelistrikan berbasis energi ramah lingkungan, termasuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.

”Ini adalah pionir PLTS di IKN, kapasitasnya masih bisa dinaikkan kalau memang dibutuhkan,” ujar Jokowi.

Presiden menjelaskan PLTS ini akan mereduksi emisi sampai dengan 104.000 ton CO2 per tahunnya. Selain itu, mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 Giga Watt Hour (GWh) per tahun.