Prodia (PRDA) Catat Laba Rp235,6 Miliar, Turun 14,3%

JAKARTA - PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) mencatatkan mengantongi laba bersih sebesar Rp235,67 miliar, turun 14,36% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp275,20 miliar.

Pada periode yang sama, pendapatan perseroan tercatat naik 2,04% menjadi Rp1,61 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp1,57 triliun.

Berdasarkan segmen bisnisnya, segmen esoterik mencatatkan pendapatan sebesar Rp377,78 miliar, segmen non laboratorium mencatatkan pendapatan sebesar Rp122,12 miliar, segmen rutin mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,11 triliun, serta pendapatan segmen imbalan jasa tercatat sebesar Rp138 juta.

Sementara berdasarkan basis pelanggannya, pelanggan individu mencatatkan pendapatan sebesar Rp502,24 miliar, referensi dokter mencatatkan pendapatan sebesar Rp465,92 miliar, referensi pihak ketiga mencatatkan pendapatan sebesar Rp424,78 miliar, klien korporasi mencatatkan pendapatan sebesar Rp219,26 miliar, serta pelanggan lainnya sebesar Rp138 juta.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok pendapatan PRDA tercatat sebesar Rp633,97 miliar, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp618,46 miliar.