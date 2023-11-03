Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Diramal Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:10 WIB
IHSG Pagi Ini Diramal Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini diramal menguat pada perdagangan Jumat (3/11/2023). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG hari ini dapat memulai pembalikan tren karena support 6.633 masih bertahan.

“Hari ini IHSG berpeluang melanjutkan penguatan menuju 6.821 untuk menguji kembali garis SMA-20 sebagai resisten dinamis,” kata Ivan dalam risetnya, Jumat (3/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.633, 6.578 dan 6.542. Sementara level resistennya di 6.821, 6.878 dan 6.968.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di rentang harga Rp1.440-Rp1.470 dengan target harga terdekat di Rp1.550. AKRA akan melanjutkan tren naik jangka pendek menuju target wave c dari (b) dalam skenario alternatif di area resisten Rp1.585-Rp1.615 selama harga tidak turun di bawah Rp1.400.

Aksi trading buy juga direkomendasikan pada saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) di rentang harga Rp4.750-Rp4.810 dengan target harga terdekat di Rp5.100. BBNI akan mempertahankan peluang untuk memulai pembalikan tren apabila harga masih berada di atas Rp4.740.

“Namun struktur wave [ii] dapat berlanjut hingga level Rp4.550 apabila BBNI menembus ke bawah Rp4.740,” ujar Ivan.

Selanjutnya, Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dengan target harga terdekat di Rp1.190. BRPT gagal tutup di atas garis SMA-20 sehingga dapat tetap melanjutkan fase koreksi menuju Rp925 sebagai target Fibonacci projection terdekat. Namun demikian harga dapat menguat ke level 1190 apabila masih tetap di atas Rp995.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement