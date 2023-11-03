Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak dalam Teritori Positif

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:23 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak dalam Teritori Positif
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak dalam teritori positif pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.636 - 6.778.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, jelang rilis data perekonomian berupa PDB yang disinyalir akan menunjukkan kondisi perekonomian yang masih berada dalam keadaan stabil.

"Serta dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menopang pergerakan IHSG, potensi pergerakan IHSG terlihat akan berada dalam teritori positif,” tulis William dalam risetnya, Kamis (2/11/2023) sore.

Adapun hal ini mengingat dari data perekonomian terlansir menunjukkan bahwa kondisi perekonomian dalam keadaan stabil.

