Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik Tajam 1,93% ke Level 6.770 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:15 WIB
IHSG Naik Tajam 1,93% ke Level 6.770 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini ditutup naik tajam pada perdagangan sesi pertama Kamis (2/11/2023). Di jeda sesi I, IHSG menguat 1,93% atau 127,97 poin ke level 6.770.

Adapun, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,81 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 803.019 kali. Sebanyak 386 saham harganya naik, 147 saham harganya turun dan 195 saham lain harganya stagnan.

Sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pelemahan siang ini, dengan terkoreksi sebesar 0,11%. Sementara sektor lainnya berada di zona hijau, dipimpin oleh sektor properti yang menguat 2,78%.

Kemudian, sektor teknologi menguat 2,44%, sektor bahan baku naik 1,84%, sektor keuangan naik 1,51%, sektor energi naik 1,19%, sektor transportasi naik 1,02%, sektor non siklikal naik 0,95%, sektor siklikal naik 0,78%, sektor infrastruktur naik 0,62% dan sektor industri naik 0,30%.

Adapun, indeks LQ45 naik 2,64% ke level 902, indeks IDX30 naik 2,74% ke level 466, indeks MNC36 naik 2,46% ke level 348, serta indeks JII naik 1,32% ke level 524.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement