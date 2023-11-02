IHSG Naik Tajam 1,93% ke Level 6.770 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini ditutup naik tajam pada perdagangan sesi pertama Kamis (2/11/2023). Di jeda sesi I, IHSG menguat 1,93% atau 127,97 poin ke level 6.770.

Adapun, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,81 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 803.019 kali. Sebanyak 386 saham harganya naik, 147 saham harganya turun dan 195 saham lain harganya stagnan.

Sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pelemahan siang ini, dengan terkoreksi sebesar 0,11%. Sementara sektor lainnya berada di zona hijau, dipimpin oleh sektor properti yang menguat 2,78%.

Kemudian, sektor teknologi menguat 2,44%, sektor bahan baku naik 1,84%, sektor keuangan naik 1,51%, sektor energi naik 1,19%, sektor transportasi naik 1,02%, sektor non siklikal naik 0,95%, sektor siklikal naik 0,78%, sektor infrastruktur naik 0,62% dan sektor industri naik 0,30%.

Adapun, indeks LQ45 naik 2,64% ke level 902, indeks IDX30 naik 2,74% ke level 466, indeks MNC36 naik 2,46% ke level 348, serta indeks JII naik 1,32% ke level 524.