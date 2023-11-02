IHSG Hari Ini Bakal Bergerak di Level 6.622-6.633

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.622, 6.578 dan resistance 6.840, 6.772. Di mana IHSG sebelumnya terkoreksi 1,6% ke 6.642 dan disertai oleh volume penjualan.

MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa pergerakan IHSG masih berada pada fase downtrendnya.

"Dengan tertembusnya 6.666, maka diperkirakan posisi IHSG saat ini masih rawan untuk menguji rentang 6.622-6.633 terlebih dahulu," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (2/11/2023).

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AKRA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,465-1,490

Target Price: 1,570, 1,615

Stoploss: below 1,415