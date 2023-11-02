JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak pada support 6.622, 6.578 dan resistance 6.840, 6.772. Di mana IHSG sebelumnya terkoreksi 1,6% ke 6.642 dan disertai oleh volume penjualan.
MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa pergerakan IHSG masih berada pada fase downtrendnya.
"Dengan tertembusnya 6.666, maka diperkirakan posisi IHSG saat ini masih rawan untuk menguji rentang 6.622-6.633 terlebih dahulu," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (2/11/2023).
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AKRA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1,465-1,490
Target Price: 1,570, 1,615
Stoploss: below 1,415