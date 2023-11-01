Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Makin Anjlok, Turun 1,63% ke Level 6.642

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:16 WIB
IHSG Makin Anjlok, Turun 1,63% ke Level 6.642
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) makin anjlok dan berakhir di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup turun hingga 109,79 poin atau 1,63% ke level 6.642,41.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Rabu (1/11/2023), terdapat 135 saham menguat, 450 saham melemah dan 165 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,6 triliun dari 25,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,02% ke 883,239, indeks JII turun 1,42% ke 519,85, indeks IDX30 melemah 0,63% ke 456,29 dan indeks MNC36 melemah 0,71% ke 341,753.

Semua indeks sektoral kompak melemah yakni sektor energi 3,48%, barang baku 2,49%, industri 1,49%, non siklikal 2,12%, siklikal 3,04%, kesehatan 4,07%, keuangan 0,93%, properti 1,24%, teknologi 0,49%, infrastruktur 2,81%, transportasi 2,3%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement