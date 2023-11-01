IHSG Makin Anjlok, Turun 1,63% ke Level 6.642

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) makin anjlok dan berakhir di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup turun hingga 109,79 poin atau 1,63% ke level 6.642,41.

Pada penutupan perdagangan IHSG, Rabu (1/11/2023), terdapat 135 saham menguat, 450 saham melemah dan 165 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,6 triliun dari 25,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,02% ke 883,239, indeks JII turun 1,42% ke 519,85, indeks IDX30 melemah 0,63% ke 456,29 dan indeks MNC36 melemah 0,71% ke 341,753.

Semua indeks sektoral kompak melemah yakni sektor energi 3,48%, barang baku 2,49%, industri 1,49%, non siklikal 2,12%, siklikal 3,04%, kesehatan 4,07%, keuangan 0,93%, properti 1,24%, teknologi 0,49%, infrastruktur 2,81%, transportasi 2,3%.