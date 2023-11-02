IHSG Ditutup Menguat 1,6% ke Level 6.751, Transaksi Rp10,8 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 108,96 poin atau 1,64% ke level 6.751,38 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (2/11/2022).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 370 saham menguat, 167 saham melemah dan 215 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,8 triliun dari 25,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,28% ke 898,922, indeks JII menguat 0,14% ke 517,396, indeks IDX30 melesat 2,33% ke 464,289 dan indeks MNC36 melonjak 1,9% ke 346,554.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,83%, barang baku 1,78%, industri 0,21%, non siklikal 0,33%, siklikal 0,67%, keuangan 1,42%, properti 2,39%, teknologi 3,49%, transportasi 0,77%. Sedangkan indeks yang melemah ada sektor kesehatan 0,66% dan infrastruktur 1,4%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN) naik 21,15% ke Rp126, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 14,52% ke Rp71 dan saham PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) naik 12,07% ke Rp65.