Kinerja IHSG Melemah tapi Investor Tembus 11,8 Juta

JAKARTA – Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah meskipun jumlah investor bertambah.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, meningkatnya volatilitas dan persepsi risiko di pasar keuangan global berpengaruh terhadap kinerja pasar modal domestik.

Namun, penghimpunan dana melalui pasar modal tetap berlangsung baik.

"Kinerja IHSG pada 27 Oktober 2023 tercatat melemah 1,34% year to date (ytd). Investor non residence mencatatkan outflow di pasar saham sebesar 11,61 triliun, sementara itu tren pertumbuhan jumlah investor pasar modal terus berlanjut yang mencapai 11,86 juta investor," jelas Mahendra dalam Konferensi Pers KSSK: Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2023, Jumat (3/11/2023).