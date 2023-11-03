IHSG Sesi I Menguat 0,87% ke Level 6.810

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan sesi pertama Jumat (3/11/2023).

Indeks ditutup naik 0,87% atau 59,04 poin ke level 6.810.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,85 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,73 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 628.975 kali. Adapun, sebanyak 321 saham harganya naik, 190 saham harganya turun dan 216 saham lain harganya stagnan.

Di tengah kenaikan indeks, hanya tiga sektor yang mengalami koreksi yakni sektor kesehatan yang terkoreksi 0,90%, sektor siklikal turun 0,32% dan sektor infrastruktur turun 0,17%

Sementara itu, sektor teknologi memimpin kenaikan dengan menguat 3,19%, sektor energi naik 1,68%, sektor properti naik 1,56%, sektor keuangan naik 1,26%, sektor industri dan transportasi kompak naik 0,65%, sektor bahan baku naik 0,55% dan sektor non siklikal naik 0,46%.