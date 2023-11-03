Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat 0,87% ke Level 6.810

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:55 WIB
IHSG Sesi I Menguat 0,87% ke Level 6.810
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan sesi pertama Jumat (3/11/2023).

Indeks ditutup naik 0,87% atau 59,04 poin ke level 6.810.

 BACA JUGA:

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,85 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,73 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 628.975 kali. Adapun, sebanyak 321 saham harganya naik, 190 saham harganya turun dan 216 saham lain harganya stagnan.

Di tengah kenaikan indeks, hanya tiga sektor yang mengalami koreksi yakni sektor kesehatan yang terkoreksi 0,90%, sektor siklikal turun 0,32% dan sektor infrastruktur turun 0,17%

 BACA JUGA:

Sementara itu, sektor teknologi memimpin kenaikan dengan menguat 3,19%, sektor energi naik 1,68%, sektor properti naik 1,56%, sektor keuangan naik 1,26%, sektor industri dan transportasi kompak naik 0,65%, sektor bahan baku naik 0,55% dan sektor non siklikal naik 0,46%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement