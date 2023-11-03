6 Cara Menaikkan Limit Pinjaman di Akulaku

JAKARTA – Cara menaikkan limit pinjaman di Akulaku, menarik untuk diketahui. Apalagi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, Akulaku menjadi salah satu solusinya.

Mempunyai limit yang terbilang cukup besar membuat platform Akulaku banyak diminati masyarakat. Namun sebelumnya, masyarakat harus mengajukan limit kredit dan lolos verifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru bisa menggunakannya.

Dan jika menggunakan transaksi belanja melebihi limit transaksi yang diberikan, maka akan dikenakan kenaikan besaran DP.

Akulaku menjadi platform pinjol marketplace yang menyediakan limit pinjaman hingga 15 juta Rupiah, namun tidak semua akun bisa langsung mendapatkan limit besar.

Lantas bagaimana cara menaikkan limit pinjaman di Akulaku?

Berikut adalah cara menambah limit Akulaku untuk pinjam uang, mengutip dari laman resmi akulaku.com:

1. Mengajukan Kenaikan Limit Langsung

Cara pertama adalah dengan mengajukan kenaikan limit langsung melalui aplikasi. Sebelumnya pengguna harus sudah memiliki akun yang terdaftar menggunakan KTP.

Hanya akun terverifikasi yang bisa melakukan pengajuan limit. Jika sudah maka ikuti beberapa langkah berikut ini:

-Buka aplikasi Akulaku dan masuk ke akun yang terdaftar.

-Pilihlah menu Bills yang ada di halaman utama.

-Pilih lagi menu Kenaikan Limit Kredit.

-Selanjutnya pengguna bisa menentukan misi mana yang akan diselesaikan.

Tidak seperti pinjol lainnya, Akulaku menyediakan misi yang harus diselesaikan pemilik akun. Semakin banyak misi yang bisa diselesaikan maka limit yang naik akan lebih tinggi.

2. Menaikkan Limit dengan Menyelesaikan Misi

Selanjutnya ada cara menaikkan limit Akulaku tanpa harus menyelesaikan misi? Ada juga cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan rajin berbelanja.

Ada banyak cara belanja di Akulaku yang bisa dilakukan. Mulai dari pembayaran tagihan air, listrik, internet bahkan keperluan hiburan seperti membeli tiket nonton bioskop semuanya tersedia di Akulaku. Dengan begitu akan meningkatkan aktivitas belanja.

3. Menaikkan Limit dengan Mengajukan KTA

Selain transaksi kebutuhan tersebut pengguna juga bisa mengakses produk Kredit Tanpa Agunan (KTA). Akulaku menyediakan layanan KTA yang bisa diakses oleh akun terverifikasi.

Sama seperti aktivitas belanja, pengguna juga harus meningkatkan kegiatan pinjaman KTA. Semakin sering melakukan pinjaman KTA, limit juga akan semakin meningkat.

Cara pinjam uang di Akulaku selanjutnya juga bisa dengan memperhatikan cicilan yang dimiliki sebelumnya. Pengguna yang sudah mengakses layanan KTA atau menggunakan Akucicil harus melunasi cicilan tersebut.