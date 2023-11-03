Harga Pertalite Kapan Turun? Ini Bocoran Menteri ESDM

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 1 November 2023. Salah satunya Pertamax yang kini turun harga menjadi Rp13.400 dari sebelumnya Rp14.000 per liter pada 1 Oktober 2023.

Lantas kapan penurunan harga Pertalite?

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada dasarnya pergerakan harga BBM non subsidi mengikuti harga minyak mentah di pasar internasional.

"Jadi kalau BBM non subsidi itu bebas (sesuai pasar), mengikuti indeks harga minyak internasional. Minyak kan sempat USD92, USD96 juga kan pernah ya, sekarang balik lagi USD86, jadi fluktuasi," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Namun demikian ketika ditanya perihal kapan penurunan harga Pertalite, Arifin tak merespon secara tegas. Sebab, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tidak serta-merta langsung mengalami perubahan harga ketika terjadi gejolak harga minyak mentah.