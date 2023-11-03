Bikin Macet, Gerbang Tol Ini Akan Tutup Layanan Top Up Tunai

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) kini telah mengurangi layanan top-up kartu uang elektronik (UE) secara tunai di seluruh jalan tol yang dikelola perusahaan.

Kebijakan ini perdana di uji coba di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Pekanbaru – Dumai (Permai) secara bertahap.

BACA JUGA:

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo mengatakan, sejak 20 Oktober 2023, layanan top up tunai di tol Permai pada Gerbang Tol (GT) Kandis Utara dan GT Kandis Selatan diubah menjadi layanan non top-up (direct tapping).

Sehingga, layanan top-up tunai yang semula tersedia di tujuh GT, menjadi hanya lima GT dan akan terus dikurangi secara bertahap hingga akhir tahun ini.

BACA JUGA:

“Jika uji coba ini berhasil di tol Permai, akan kami terapkan juga di ruas tol lainnya," ujar Tjahjo melalui keterangan pers, Jumat (3/11/2023).

Dia menjelaskan pembayaran non-tunai atau uang elektronik (UE) di jalan tol di Indonesia diberlakukan dengan tujuan untuk memangkas waktu proses transaksi pembayaran di jalan tol hingga meminimalkan antrian dan kemacetan yang kerap terjadi pada saat pembayaran secara tunai.