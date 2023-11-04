Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Menguat 0,44% ke Level 6.788

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |09:47 WIB
IHSG Sepekan Menguat 0,44% ke Level 6.788
IHSG sepekan menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 30 Oktober sampai dengan 3 November 2023 berada pada zona positif. Rata-rata volume transaksi harian hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak mengalami kenaikan.

"Selama sepekan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 0,44% menjadi berada di posisi 6.788,850 dari 6.758,793 pada pekan lalu," ujar Pj. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).

Peningkatan terbesar terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sebesar 34,04% selama sepekan, yaitu menjadi 22,84 miliar lembar saham dari 17,04 miliar lembar saham pada pekan lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa selama sepekan turut meningkat 21,04% menjadi sebesar Rp10,95 triliun dari Rp9,05 triliun pada sepekan yang lalu.

Kemudian, peningkatan sebesar 5,5% terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan, menjadi 1.258.036 kali transaksi dari 1.192.431 kali transaksi pada pekan lalu.

Kapitalisasi pasar Bursa pekan ini turut mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0,19% menjadi Rp10.55 triliun dari Rp10.53 triliun pada pekan sebelumnya.

