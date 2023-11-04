Siapa yang Membangun Menara Saidah? Ternyata Ini Sosoknya

JAKARTA - Mengulik siapa yang membangun Menara Saidah? Menara Saidah yang lama tidak digunakan mendadak viral usai lampunya menyala serta ada seorang driver Ojek Online (Ojol) yang mendapatkan orderan fiktif dari Menara Saidah.

Tentunya hal ini membuat orang penasaran mengenai sejarah pembangunan Menara Saidah. Utamanya, sosok yang membangun gedung yang berada di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur.

Lantas siapa yang membangun Menara Saidah? Ternyata gedung ini dibangun oleh PT Hutama Karya. Menara yang didirikan pada 1995 dan selesai tahun 1998 ini sebelumnya dikenal sebagai Grancindo.

Saat awal gedung belum dibangun dimiliki PT Mustika Ratu atas nama Mooryati Soedibyo. Kemudian, pada 1995, kepemilikan gedung dilelang dan dimenangkan anak kelima keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim, sehingga berpindah tangan kepemilikannya ke anak bungsunya, Fahmi Darmawansyah.

Adapun penamaan Menara Saidah merujuk pada nama pemiliknya, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gedung ini dibangun pada tahun 1995 hingga 1997 oleh PT Hutama Karya dan menjadi gedung tinggi pertama yang dibangun kontraktor tersebut. Biaya pembangunan gedung ini mencapai Rp100 miliar pada masa itu. Gedung memiliki 24 lantai, 2 basement, dan 2 semi basement.

Seiring waktu, gedung ini resmi ditutup untuk umum pada 2007. Hal itu disebabkan pondasi gedung tidak tegak berdiri dan miring beberapa derajat serta dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung.