Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Begini Sistem Pengelolaan Sampah yang Baik dan Benar

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |19:01 WIB
Ternyata Begini Sistem Pengelolaan Sampah yang Baik dan Benar
Sistem pengelolaan sampah yang baik. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar menjadi masalah utama di lingkungan masyarakat.

Pasalnya hal tersebut bisa mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

 BACA JUGA:

Dilansir dari akun resmi @pupr_ciptakarya, Rabu (1/11/2023), Tumpukan sampah yang menggunung, bau busuk hingga timbulnya berbagai macam penyakit sering ditemui pada kabupaten/kota di Indonesia saat ini.

Potret umum pengelolaan sampah di Indonesia biasanya dengan dioperasikan secaraBanyaknya masalah mengenai pengelolaan sampah membuat pentingnya sistem pengelolaan sampah yang benar yakni dengan pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, pengolahan sampah sisa makanan/dapur di sumbernya dilakukan dengan lubang biopori, keranjang takakura halaman, dan keranjang takakura ruangan.

Kemudian Pewadahan sesuai tipe sampahnya baik sampah makanan/dapur, sampah daur ulang dan B3, dan sampah lainnya hingga pepohonan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139316/ahy-A2zU_large.jpg
AHY: Sampah di Bantargebang Sudah Menggunung Setinggi 16 Lantai Gedung Perkantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129989/sampah_plastik-gaEo_large.png
Arahan Erick Thohir Kurangi Emisi Karbon 10,2 Ton Lewat Reverse Vending Machine, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124382/sampah-P1E8_large.jpg
Ini 3 Jurus Selesaikan Masalah Sampah di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104146/sampah_plastik-1qoK_large.png
3 Fakta Indonesia Bebas Sampah Plastik pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/455/3085616/sampah-ternyata-punya-nilai-ekonomi-menggiurkan-jangan-asal-dibuang-4FLXTyY9Yw.png
Sampah Ternyata Punya Nilai Ekonomi Menggiurkan, Jangan Asal Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/320/3002699/industri-petrokimia-sepakat-atasi-masalah-sampah-plastik-di-ri-NuUTCwFvcL.jpg
Industri Petrokimia Sepakat Atasi Masalah Sampah Plastik di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement