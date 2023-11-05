Ternyata Begini Sistem Pengelolaan Sampah yang Baik dan Benar

JAKARTA – Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar menjadi masalah utama di lingkungan masyarakat.

Pasalnya hal tersebut bisa mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

BACA JUGA:

Dilansir dari akun resmi @pupr_ciptakarya, Rabu (1/11/2023), Tumpukan sampah yang menggunung, bau busuk hingga timbulnya berbagai macam penyakit sering ditemui pada kabupaten/kota di Indonesia saat ini.

Potret umum pengelolaan sampah di Indonesia biasanya dengan dioperasikan secaraBanyaknya masalah mengenai pengelolaan sampah membuat pentingnya sistem pengelolaan sampah yang benar yakni dengan pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, pengolahan sampah sisa makanan/dapur di sumbernya dilakukan dengan lubang biopori, keranjang takakura halaman, dan keranjang takakura ruangan.

Kemudian Pewadahan sesuai tipe sampahnya baik sampah makanan/dapur, sampah daur ulang dan B3, dan sampah lainnya hingga pepohonan.