Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Rumah di Bawah Rp2 Miliar Bebas PPN Berlaku November 2023

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |04:33 WIB
4 Fakta Rumah di Bawah Rp2 Miliar Bebas PPN Berlaku November 2023
Fakta beli rumah di bawah Rp2 miliar bebas PPN. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan aturan untuk insentif PPN rumah ditanggung pemerintah (PPN DTP) akan segera diresmikan pada November 2023.

"Saat ini PMK-nya masih dalam proses harmonisasi dan akan segera diselesaikan. Harapannya mulai bulan ini bisa terbit," ujar Sri dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, pada 3 November 2023.

 BACA JUGA:

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa fakta rumah di bawah Rp2 miliar bebas PPN berlaku pada November 2023, Senin (6/11/2023).

1. Penjelasan Sri Mulyani

Sri mengatakan pihaknya juga memandang dari sisi permintaan dan penawaran untuk mendapatkan tanggapan yang positif atas kebijakan tersebut nantinya.

"PPN DTP 100% ini untuk pembelian rumah yang harganya sampai Rp2 miliar, PPN 11%-nya akan ditanggung oleh pemerintah," kata Sri.

 BACA JUGA:

Pada dasarnya, pemerintah memperluas sampai rumah dengan harga Rp5 miliar, hanya saja PPN yang ditanggung pemerintah hanya sampai Rp2 miliar.

2. 1 Rumah 1 NIK

Sri menambahkan, Fasilitas PPN DTP ini, akan diberikan dengan aturan 1 rumah per 1 NIK atau NPWP.

Dia jufga menjelaskan bahwa program Fasilitas PPN DTP tersebut berlangsung selama 14 bulan yakni tepatnya dari November 2023 hingga Desember 2024.

 BACA JUGA:

"Programnya akan berlangsung dari November 2023 sampai Desember 2024, jadi totalnya 14 bulan ya," tambah Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184270/gedung_kemenkeu-w0pf_large.jpg
Digeledah Kejagung, DJP Hormati Proses Hukum soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/455/3184092/umkm-elP8_large.jpg
Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Jadi Permanen, Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182803/purbaya-sbfY_large.jpg
Masih Lesu, Purbaya Putar Otak demi Rasio Pajak di RI Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178186/pajak-43kU_large.jpg
DJP Catat Penerimaan dari Crazy Rich RI Kena Pajak 35 Persen Naik Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176770/penerbangan-s56h_large.jpg
Industri Penerbangan Akui Banyak Investor Global Kabur Imbas Pungutan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176762/djp_kejar_pengemplang_pajak-piDV_large.jpg
Bos DJP Targetkan Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement