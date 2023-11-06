Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Elon Musk Prediksi AI Bisa Bikin Manusia Kehilangan Pekerjaan

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |10:59 WIB
Elon Musk Prediksi AI Bisa Bikin Manusia Kehilangan Pekerjaan
Elon Musk sebut AI ancam pekerjaan manusia. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Elon Musk memprediksi bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat mengancam pekerjaan manusia.

“Sulit untuk mengatakan dengan pasti apa momen tersebut, namun akan tiba saatnya di mana manusia tidak diperlukan dalam pekerjaan," katanya dikutip dari decrypt.co, Senin (6/11/2023).

Dia pun menyebut kalau ide mengenai robot, superkomputer dan superintelligence sudah ada sejak hampir satu abad lalu.

Namun, kemunculan AI generatif di zaman modern saat ini yang memaksa dunia untuk memperhatikan pekerjaan yang sebagian besar dilakukan oleh para ilmuwan komputer.

Menurut Musk, AI sama dengan jin ajaib yang dapat mengabulkan semua permintaan.

