Elon Musk Prediksi AI Bisa Bikin Manusia Kehilangan Pekerjaan

JAKARTA - Elon Musk memprediksi bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat mengancam pekerjaan manusia.

“Sulit untuk mengatakan dengan pasti apa momen tersebut, namun akan tiba saatnya di mana manusia tidak diperlukan dalam pekerjaan," katanya dikutip dari decrypt.co, Senin (6/11/2023).

Dia pun menyebut kalau ide mengenai robot, superkomputer dan superintelligence sudah ada sejak hampir satu abad lalu.

Namun, kemunculan AI generatif di zaman modern saat ini yang memaksa dunia untuk memperhatikan pekerjaan yang sebagian besar dilakukan oleh para ilmuwan komputer.

Menurut Musk, AI sama dengan jin ajaib yang dapat mengabulkan semua permintaan.