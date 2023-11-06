Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perang Hamas-Israel, Menko Airlangga: Dunia Tak Bisa Napas Lagi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:00 WIB
Perang Hamas-Israel, Menko Airlangga: Dunia Tak Bisa Napas Lagi
Kondisi Gaza Usai Israel Lakukan Serangan Balik. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menjelaskan soal perang Hamas dengan Israel. Menurutnya, dampak perang ini harus terus diantisipasi.

"Ini Ukraina belum selesai, ini Israel, Hamas juga menambah ketidakpastian. Dunia baru mulai bernapas, gak bisa napas lagi," kata Airlangga dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Airlangga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi global akan semakin melambat. Ditambah lagi adanya dampak dari fenomena el nino.

"Oleh karena itu kita melihat dan diperkirakan berbagai lembaga internasional, melihat pertumbuhan ekonomi itu akan ada penurunan, tentu perubahan iklim juga belum selesai, seperti kita ketahui el nino itu juga membuat pasokan pangan akan terganggu," ujarnya.

Halaman:
1 2
